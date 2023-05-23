Свердловский главный инспектор безопасного дорожного движения провел беседу с родителями

Главным спикером стал Алексей Спиридонов. Фото: ГИБДД Свердловской области

Свердловский главный инспектор безопасного дорожного движения Алексей Спиридонов провел беседу с родительским комитетом. Темой встречи стала «Безопасность детей на дорогах». Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

На встречу пришел также заместитель Министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов. Он рассказал родителям школьников о важности безопасности детей.

- Главный автоинспектор региона Алексей Спиридонов напомнил родителям о том, что предупредить нарушения и исключить риск травматизма детей на дорогах могут только взрослые, и только при систематическом формировании правильных привычек на дорогах, - рассказали в ГИБДД.

Мама и папам, пришедшим на встречу удалось лично задать вопросы специалистам. Основными темами обсуждения стали нововведения в ПДД, роль родителя в воспитании ребенка и демонстрация правильного примера.

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