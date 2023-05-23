Свердловскому подростку, пострадавшему от бездомной собаки, выплатят 40 тысяч рублей

С администрации Верхотурья взыщут 40 тысяч рублей за компенсацию морального вреда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подростку из Верхотурья выплатят моральную компенсацию после того, как на него напала бездомная собака. Животное укусило мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В апреле 2023 года мальчик вместе с мамой гулял по центре Верхотурья. Около одного из кафе к парню подбежала безнадзорная собака и укусила его за руку.

- В целях восстановления прав несовершеннолетнего прокурор направил исковое заявление в суд с исковым требованием о взыскании компенсации морального вреда в пользу подростка с администрации городского округа Верхотурский, - рассказали в ведомстве.

Суд удовлетворил требования. С администрации взыщут 40 тысяч рублей за компенсацию морального вреда. Прокуратура контролирует физическое исполнение акта.

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