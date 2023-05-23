В Екатеринбурге сносят усадьбу Беленкова

На месте начал работать экскаватор Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге начался снос усадьбы Беленкова, находящейся по адресу Розы Люксембург, 73. Экскаватор и рабочие демонтируют пристрой здания.

Ранее здание XVIII века было занесено в реестр объектов культурного наследия. Однако в прошлом году правительство лишило усадьбу такого статуса. Тогда была заказана экспертиза здания застройщиком соседнего участка, где возводили 17-этажный жилой дом.

- В 2022 году ЗАО «Предприятие "Чусовское озеро"» придумали решить вопрос кардинально, заказав экспертизу о снятии ансамбля с государственной охраны. Инженеры Жомин и Соснин из Саратова, Федосеева из Москвы определили утрату историко-культурного значения, - рассказывают волонтеры в сообществе «Реальная история» во «ВКонтакте».

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в администрацию города. На момент публикации ответа от мэрии не поступило.

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