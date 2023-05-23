В Екатеринбурге скончалась мировой судья Ленинского районного суда

Женщина проработала мировым судьей больше пяти лет. Фото: Ленинский районный суд города Екатеринбурга

В Екатеринбурге накануне, 22 мая, погибла мировой судья Ленинского районного суда Наталья Попова. Женщине было 48 лет. Об этом сообщили на официальном сайте суда.

Женщина родилась в 1975 году в Свердловске. Карьеру Наталья Попова начала в 1994 году. Тогда она была назначена на должность секретаря судебного заседания в Ленинском районном суде в Екатеринбурге. Уже в 2016 году женщина стала мировым судьей, в должности Попова проработала больше пяти лет.

- Она была высококвалифицированным и добросовестным судьей, опытным и умелым руководителем состава, отличалась исключительным трудолюбием и исполнительностью, пользовалась заслуженным уважением в суде, - отметили коллеги судьи.

Они же рассказали, что женщина была доброжелательным и отзывчивым человеком. Она обладала деловыми и высокими нравственными чувствами.

- Сегодня весь коллектив Ленинского районного суда Екатеринбурга выражает искренние соболезнования родным и близким Натальи Владимировны, - добавили в суде.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru