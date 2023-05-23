Жители центра Нижнего Тагила жалуются на драки под окнами

Жители трех домов не могут добиться от власти решения вопроса. Фото: сервис "Яндекс. Карты"

В ночь на 22 мая произошла очередная пьяная драка в центре Нижнего Тагила. Из-за ночного кафе в доме №88 по улице Горошникова тут часто шумят, мешая местным жителям. Об этом пишет портал ТагилЛайф.

Очередной инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Один из участников потасовки бросил другого с крыльца на асфальт, после этого к драке присоединился еще один мужчина, который стал привлекать шумом внимание окружающих. Через минуту здесь дрались уже несколько человек, один из которых получил серьезные травмы.

Жители домов №86 и 88, а также №7 по проспекту Мира регулярно просят органы правопорядка принять меры, так как ночью невозможно спать из-за такого шума. Жители требуют решительных действий.

В полиции этот вопрос намерены поставить на особый контроль и предпринять меры по профилактике подобных инцидентов.