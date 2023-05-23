В Нижнем Тагиле на пол лета перекроют улицу Красноармейскую

Участок улицы будут ремонтировать половину лета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле с 29 мая по 17 июля 2023 года закроют для автомобилей, общественного транспорта и пешеходов улицу Красноармейскую на участке от перекрестка с улицей Аграничева до дома №74 по улице Красноармейской.

В этом период этот участок будут ремонтировать. Здесь реконструируют канализационный коллектор, водовод, а также построят новую канализационную насосную станцию в парке «Народный 2».

Отметим, что в этом году запланированы масштабные работы по ремонту дорог в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Пока в уральской столице меняют асфальт на отдельных полосах проезжей части на центральных улицах.

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