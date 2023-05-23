В воздухе двух городов Свердловской области обнаружены вредные вещества

Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

В воздухе двух городов Свердловской области 23 мая обнаружены вредные вещества. Роспотребнадзор продолжает проводить исследования из-за дымки от лесных пожаров.

- Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» отбирают и исследуют пробы по 16 показателям, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Так, в Алапаевске Роспотребнадзор выявил несоответствие нормативам по диоксиду азота, взвешенным частицам РМ 10, диоксиду серы и формальдегиду. В Реже выявлено превышение допустимой концентрации диокида серы, формальдегидаз, взвешенных частиц РМ 10 и РМ 2,5.

Напомним, по данным Уральского гидрометцентра до 20 часов 23 мая на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

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