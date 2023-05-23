Медсестра из Екатеринбурга отсудила 83 тысячи страховки за заражение коронавирусом

Решение вступило в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге медсестра Тамара Ш., работающая медсестрой в горбольнице №2, через суд добилась страховой выплаты в 68 тысяч рублей за то, что переболела коронавирусом.

Как рассказали в Свердловском областном суде, женщина заболела в феврале прошлого года. Диагноз был подтвержден лабораторно. Как выяснил работодатель, вирусом медсестра заразилась после контакта с пациентом больницы. У него диагнозом Covid-19 также был подтвержден лабораторным путем.

В соответствии с указом президента РФ от 6 мая 2020 года «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» Тамара Ш. имела право на дополнительную страховую гарантию в виде единовременной выплаты, которая составляет 68 811 рублей.

Документы на выплату были направлены в пенсионный фонд. Однако они вернулись обратно в связи с окончанием действия Временного положения о выплатах.

Медсестра посчитала, что ее права нарушены. Она обратилась с Ленинский суд Екатеринбурга с иском к отделению Фонда. Тамара Ш. потребовала взыскать с ответчика в страховую выплату в 68 811 рублей, а также пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также медсестра требовала взыскать с ответчика 15 тысяч рублей в качестве судебных расходов.

Работодатель объяснил задержку в оформлении документов сложностью расследования страхового случая, а также необходимостью изучения медицинской документации большого числа пациентов.

Суд почти полностью удовлетворил иск Тамары Ш.

- Решением Ленинского районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены частично. С Фонда была взыскана единовременная страховая выплата в размере 68 811 рублей, три тысячи рублей компенсации морального вреда и 15 тысяч рублей судебных расходов, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

С вердиктом Фемиды ответчик не согласился и подал апелляцию в облсуд. В ходе апелляцию Свердловский областной суд нашел основания отмены взыскания компенсации морального вреда. Это связано с тем, что медсестра не представила убедительных доказательств того, что ей причинены физические или нравственные страдания.

Но в остальной части изменений для решения суда первой инстанции облсуд не нашел. В итоге ответчик теперь обязан выплатить медсестре 15 тысяч за судебные расходы, а также положенную единовременную страховую выплату в 68 811 рублей.

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