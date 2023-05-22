В Новоуральске пьяный водитель попытался дать взятку автоинспектору

Автоинспекторы сообщили о нарушении в полицию. Фото: СУ СК России по Свердловской области

Житель Новоуральска попался на пьяном вождение. Мужчина попытался дать взятку автоинспектору. Об этом сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Накануне, 16 мая 49-летнего водителя остановили сотрудники ДПС, чтобы проверить документы. При общении автоинспекторы заметили, что мужчина пьян.

- Ему было предложено пройти освидетельствование, однако водитель отказался. Когда стражи порядка стали документировать факт отказа от освидетельствования, гражданин попытался подкупить их 30 тысячами рублей, - рассказали в Следственном комитете.

Полицейские взятку не приняли. Вместо этого, они сообщили о нарушении в дежурную часть. Следственный отдел возбудил уголовное дело за покушение на дачу взятки. Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий по сбору доказательств.

- Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения, - добавили в региональном СК.

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