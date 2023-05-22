Все участники проекта будут связаны со сферой технологий Фото: Андрей Михайлов

В Екатеринбурге рядом с кампусом УрФУ появится технопарк электронной промышленности. Ранее на этом месте планировали разместить городской зоопарк. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе администрации города.

Объект появится на в области четырех улиц - Олимпийская — Синарская — Александровский бульвар — улица Центральная. Под проект выделили 16 гектаров земли. Там разместят производственные и лабораторные помещения.

- В рамках выполнения поручения Губернатора Свердловской области по размещению технопарка в сфере электронной промышленности вблизи кампуса УрФУ в микрорайоне Новокольцовский по обращению МУГИСО в Комиссию по ПЗиЗ предлагается изменить зону ЦС-3 на зону ПК-1 в границах земельных участков, подходящих для размещения объекта, - сообщили «КП-Екатеринбург» в мэрии.

Все участники проекта будут связаны со сферой технологий. В особенности это разработчики беспилотных систем и робототехники.

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