В Екатеринбурге скончался врач-реаниматолог Владимир Сергачёв

. Последняя смена у Владимира Викторовича была 20 мая. Фото: ВК

Вечером 21 мая 2023 года скоропостижно скончался врач анестезиолог-реаниматолог Станции скорой медицинской помощи Владимир Сергачёв. С 1990 года – почти 33 года – он проработал врачом скорой помощи и спас сотни жизней.

Коллеги вспоминают о нём как о жизнерадостном человеке.

– Мы навсегда запомним его с улыбкой. Последняя смена у Владимира Викторовича была 20 мая, в субботу. Он отработал сутки и, уходя домой, улыбался – как обычно. Ничего не предвещало беды, - рассказали «КП-Екатеринбург» сотрудники Станции скорой помощи Екатеринбурга.

Владимир Сергачёв был грамотным врачом, настоящим профессионалом, а в свободное время увлекался велоспортом, горными лыжами и стрельбой. Фото: ВК

Владимир Сергачёв был грамотным врачом, настоящим профессионалом, а в свободное время увлекался велоспортом, горными лыжами и стрельбой. В день своей смерти после дежурства она проехал на велосипеде около 50 километров, что для него, как говорят коллеги, было обычным делом. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Спасти врача, к сожалению, не удалось.