Иномарка врезалась в опору на Гальянке в Нижнем Тагиле

В аварии пострадали водитель и пассажир иномарки. Фото6 паблик "Инцидент Нижний Тагил"

Вечером 21 мая на Октябрьском проспекте в Нижнем Тагиле произошло ДТП – здесь в электроопору влетела иномарка. 27-летний водитель и 24-летняя пассажирка автомобиля Honda Civic попали в больницу с различными травмами.

Очевидцы утверждают, что перед аварией иномарка двигалась по средней полосе в сторону Уральского проспекта, перед ней ехала другая машина. Видимо, водитель решил перестроиться в другой ряд, автомобиль занесло, и он врезался в столб. Пассажирка после аварии находилась в бессознательном состоянии, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, который устанавливают все обстоятельства происшествия.

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