Свердловский губернатор из-за лесных пожаров потребовал усилить контроль

Чиновники теперь будут лично отчитываться перед губернатором Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в связи с лесными пожарами потребовал от подчиненных усилить профилактику возгораний и общий контроль за ситуацией. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.

Главам муниципалитетов поручено в кратчайшие сроки организовать патрули в местах выездов в лесопарки, и в подъездах к популярным у охотников и рыболовов местам.

- Жителей региона необходимо обеспечить оперативной информацией о точках сбора волонтёров. Нужно активно использовать собственные аккаунты в соцсетях, сайты администраций муниципалитетов, местные СМИ, - говорится в сообщении.

Также нужно оперативно публиковать текущую информацию о пожарах, а также данные о нарушениях особого противопожарного режима, о действиях населения при возникновении смога.

Главы муниципалитетов будут лично отчитываться губернатору о борьбе с пожарами.