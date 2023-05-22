Свердловский губернатор из-за лесных пожаров потребовал усилить контроль

Чиновники теперь будут лично отчитываться перед губернатором
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в связи с лесными пожарами потребовал от подчиненных усилить профилактику возгораний и общий контроль за ситуацией. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.
Главам муниципалитетов поручено в кратчайшие сроки организовать патрули в местах выездов в лесопарки, и в подъездах к популярным у охотников и рыболовов местам.
- Жителей региона необходимо обеспечить оперативной информацией о точках сбора волонтёров. Нужно активно использовать собственные аккаунты в соцсетях, сайты администраций муниципалитетов, местные СМИ, - говорится в сообщении.
Также нужно оперативно публиковать текущую информацию о пожарах, а также данные о нарушениях особого противопожарного режима, о действиях населения при возникновении смога.
Главы муниципалитетов будут лично отчитываться губернатору о борьбе с пожарами.