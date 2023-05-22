На участке улицы будет идти строительство тепловых сетей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге закроют для проезда улицу Отрадную, на пересечении с Репина. Ограничение будет действовать с 13 июня по 11 августа.
- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в администрации города.
На участке улицы будет идти строительство тепловых сетей. Работы будут проводить сотрудники «ФОРТИС Строй». Они установят дорожные знаки, а после завершения работ восстановят все элементы нарушенного благоустройства.
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