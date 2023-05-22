На Ямале откроется большая церковно-приходская школа

Школу достроят в 2024 году Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа в следующем году откроется церковно-приходская школа. Сейчас занятия Воскресной школы при Свято-Никольском храме проводятся в комнате размером 15 квадратных метров. Занятия посещают 70 учеников в возрасте от 5 до 18 лет. Идею возведения нового здания поддержал губернатор округа Дмитрий Артюхов, после чего на строительство выделили деньги из бюджета. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Сейчас первый этаж здания церковно-приходской школы уже возведем, здание располагается на территории храма. Общая площадь здания составил 1,5 тысячи квадратных метров. Здесь расположатся учебные классы, помещения для богослужения и хозяйственные помещения, и даже зал для занятий спортом. В школе одновременно смогут заниматься до 50 учеников.

За качеством работ по возведению новой школы следят специалисты окружного Государственного строительного надзора.