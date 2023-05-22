Фото: прокуратура Свердловской области

В Екатеринбурге разнорабочий погиб после удара по голове ковшом экскаватора. ЧП произошло на улице Академика Парина 22 мая при производстве земляных работ по строительству магистральных сетей. Прокуратура проводит проверку.

- Будет установлено ответственное лицо за соблюдение правил техники безопасности при производстве строительных работ, будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда, - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: прокуратура Свердловской области

Также сотрудниками прокуратуры будет установлено являлся ли погибший сотрудником строительной организации, работавшим по трудовому договору, или был привлечен к работам на основании гражданско-правового договора. Проверку также проводят следователи.

- Осуществляется осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, истребована документация, касающаяся обеспечения норм безопасности на данном строительном объекте, - рассказали в СК по Свердловской области.

Известно, что произошедшее не связано с криминалом. Для определения точной причины смерти погибшего будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на стройплощадке погиб уроженец Киргизии Айдошев, имеющий гражданство РФ. Ему было 33 года.

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