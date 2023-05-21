В Екатеринбурге в серьезном ДТП пострадали три человека, включая ребенка

В ДТП пострадали три человека. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 21 мая в 18:14 на улице Блюхера произошло серьезное ДТП с участием автомобиля «Лара Приора» и двух иномарок. В аварии пострадали три человека, включая 11-летнего мальчика.

По предварительным данным, напротив дома №23 по Блюхера водитель «Лады» вылетел на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой «Фольцваген Гольф», после чего «Ладу» отбросила на «Хонда Цивик».

В ДТП пострадали водитель и пассажир «Фольцвагена» - 52-летняя женщина и 11-летний школьник, а также 20-летний пассажир «Хонда Цивик». Всех пострадавших с различными травмам и доставили в больницу.

По данным УГИБДД по Екатеринбургу, за рулем «Лады» был 19-летний парень со стажем вождения 9 месяцев.