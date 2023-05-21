Свердловская прокуратура проверяет задержку авиарейса в Душанбе

Рейс должен вылететь в Душанбе утром в понедельник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки вылета авиарейса из Екатеринбурга в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Пассажирский рейс SZ-210 авиакомпании SomonAir должен был вылететь из аэропорта «Кольцово» по маршруту Екатеринбург – Душанбе в 14:05 21 мая. Однако теперь он вылетит не раньше 5:30 утра 22 мая. На рейс зарегистрировано 183 пассажира. Причиной задержки рейса стало позднее прибытие воздушного судна в Екатеринбург.

Надзорное ведомства проверит выполнение воздушной перевозки, а транспортный прокурор проконтролирует, чтобы все услуги пассажирам оказали в полном объеме.

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