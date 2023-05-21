В Екатеринбурге отреставрируют Дом с башней у вокзала

Дом с башней построен в 1954 года. Фото: сервис Яндекс-Карты

В Екатеринбурге отреставрируют жилой Дом с башней, расположенный рядом с ДК Железнодорожников в районе вокзала по улице Свердлова. Информация об этом размещена на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Экспертиза проекта получила положительное заключение. В доме с башней разрешили заменить пол, облицовку, металлические ограждения лестничных маршей, деревянные окна, а также заново провести отделку помещений. Кроме этого здесь установят бетонные ступени и розеточную разводку.

Дом с башней построили в 1954 году, он является частью объекта культурного наследия регионального значения.

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