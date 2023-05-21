В Свердловской области ожидаются дожди
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловскую область в начале новой рабочей недели придут дожди и грозы. Такой прогноз дал свердловский синоптик Алексей Пулин.
Осадки в регионе ожидается в понедельник, 22 мая и вторник, 23 мая. Спровоцирует дожди и грозы высотный циклон.
- Впрочем, дожди и шансы на грозы достанутся преимущественно северной половине региона, - пишет Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По словам синоптика, в воскресенье, 21 мая в Екатеринбурге и Свердловской области – от +22 до +27 градусов, малооблачно, без осадков.
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