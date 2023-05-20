В Екатеринбурге вырубили аллею деревьев на Ботанике

В мэрии подтвердили, что спиливать деревья на аллее незаконно Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге в районе Ботанике вырубили целую аллею деревьев. Она проходила вдоль улицы 8 марта, сообщает портал Е1.

Местные жители винят в самовольной вырубке компанию «Брусника». Такие выводы они сделали, поскольку застройщик планирует построить дома в районе. Однако компания опровергла свою причастность к инциденту.

Екатеринбуржцы уже успели обратиться в полицию и администрацию. В мэрии подтвердили, что спиливать деревья на аллее незаконно, поскольку данная территория принадлежит государству. В полиции ищут виновников случившегося.

- В настоящее время по заявлению о вырубке насаждений сотрудниками отдела полиции №12 Чкаловского района проводится проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УМВД по Екатеринбургу.

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