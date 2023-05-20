Екатеринбуржец спас пенсионера от телефонных мошенников

Телефонный мошенники постоянно звонили пенсионеру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга спас пенсионера от телефонных мошенников. Однако пожилой мужчина все же успел перевести аферистам 200 тысяч рублей, сообщает Е1.

Молодой человек встретил 71-летнего мужчину рядом с банкоматами на улице Шварца. Пенсионер был взволнован и пытался положить пачки денег в купюроприемник. Оказалось, что мужчина уже отдал часть денег, но аферистам было мало.

Парень стал уговаривать мужчину прекратить общение с мошенниками. Но пенсионер не сразу поверил, что его пытаются обмануть. Молодой человек даже вызвал полицию.

- Мошенники постоянно звонили ему. Мне пришлось выхватить у него телефон, я зашел в контакты, первый попавшийся номер набрал и в ответ услышал: «Привет, бать». Он с сыном поговорил и тогда уже понял, что его обманули. Руку мне пожал и уехал, - рассказал молодой человек.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий у городской полиции.

- Полиция Екатеринбурга в очередной раз призывает граждан провести разъяснительные беседы на тему мошенничества со своими пожилыми родственниками или даже соседями. Пенсионер должен четко помнить, что в любой подозрительной ситуации ему необходимо связаться со своими близкими или с правоохранителями, а не пытаться решить проблему самостоятельно, - сообщили в УМВД.

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