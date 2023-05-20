В одном из дворов Екатеринбурга устроили стрельбу

По результатам разбирательства уже будет принято обоснованное решение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из дворов Екатеринбурга на Уралмаше устроили стрельбу. Инцидент произошел на улице Космонавтов, 45а. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в УМВД по Екатеринбургу.

Как рассказали очевидцы порталу Е1, во дворе дома два водителя стали ссориться. Причиной споров стал затор на дороге. Один из участников конфликта достал оружие и стал стрелять. Пуля попала в машину, разбила стекло.

- Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №15 Орджоникидзевского района. В настоящее время служба участковых устанавливает обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему, - сообщили «КП-Екатеринбург» в полиции.

По предварительной информации, люди во время стрельбы не пострадали. По результатам разбирательства уже будет принято обоснованное решение.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru