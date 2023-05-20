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НовостиПроисшествия20 мая 2023 11:47

В одном из дворов Екатеринбурга устроили стрельбу

Инцидент произошел на улице Космонавтов, 45а
Дарья ЧИПУРИНА
По результатам разбирательства уже будет принято обоснованное решение

По результатам разбирательства уже будет принято обоснованное решение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из дворов Екатеринбурга на Уралмаше устроили стрельбу. Инцидент произошел на улице Космонавтов, 45а. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в УМВД по Екатеринбургу.

Как рассказали очевидцы порталу Е1, во дворе дома два водителя стали ссориться. Причиной споров стал затор на дороге. Один из участников конфликта достал оружие и стал стрелять. Пуля попала в машину, разбила стекло.

- Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №15 Орджоникидзевского района. В настоящее время служба участковых устанавливает обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему, - сообщили «КП-Екатеринбург» в полиции.

По предварительной информации, люди во время стрельбы не пострадали. По результатам разбирательства уже будет принято обоснованное решение.

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