В Талице отремонтировали женскую консультацию за 9,8 миллиона

Открытие консультации прошло 19 мая. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Талице завершился капитальный ремонт женской консультации. На работы потратили 9,8 миллионов рублей из регионального бюджета. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Открытие консультации прошло 19 мая. Ремонт тут не проводили больше 20 лет. Посещать ее теперь смогут 17 тысяч свердловчанок любых возрастов. Женская консультация расположена на первом этаже трехэтажного здания. Рядом с ним находятся роддом и детское отделение.

- Новая модель женской консультации разработана с учетом принципов бережливости. Первый этаж полностью обустроен для приема пациентов: здесь функционируют кабинеты консультационного приема беременных, гинекологического приема, забора крови, - сообщили в департаменте.

Помимо этого, здание оборудовали кабинетами УЗИ и кардиографии. Появилась регистратура и зал для подготовки к родам.

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