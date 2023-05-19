В центре Екатеринбурга появится арт-объект от почетного консула Армении

Фото: telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга»

В центре Екатеринбурга к 300-летию города появится арт-объект от почетного консула Армении. Нарек Спартакян предложил установить на набережной арт-объект в виде сердца.

- Алексей Орлов поддержал инициативу дипломата, - рассказали в telegram-канале «Международные связи Екатеринбурга».

Арт-объект будет символизировать добро и соучастие местных жителей.

Отметим, что 19 мая на набережной Екатеринбурга появилось восемь новых скамеек. Их передала городу Нотариальная палата в качестве подарка на 300-летие.

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