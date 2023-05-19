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НовостиТуризм19 мая 2023 8:08

Уральские туристы все чаще выбирают для отдыха «космические объекты»

Свердловчане ездят в обсерваторию и «Уральский Марс»
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Поток туристов на Коуровскую обсерваторию растет

Поток туристов на Коуровскую обсерваторию растет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские туристы все чаще выбирают для посещения объекты, связанные с космосом, например, это Коуровская обсерватория и «Уральский Марс». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Уральским Марсом жители Свердловской области называют глиняный карьер в районе города Богданович, а обсерватория расположена на станции Коуровка в 20 километрах от Первоуральска.

Также многие туристы, которые приезжают в Екатеринбург, посещают Музей диктора Левитана на пересечении улиц 8 Марта и Радищева. Этот музей оформлен в мультимедийном формате и состоит из двух небольших комнат. При этом цены там такие же, как в больших музеях.

Эксперты связывают интерес к «космическим объектам» в Свердловской области в связи с выходом фильма «Вызов», часть которого сняли на МКС.