Поток туристов на Коуровскую обсерваторию растет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские туристы все чаще выбирают для посещения объекты, связанные с космосом, например, это Коуровская обсерватория и «Уральский Марс». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Уральским Марсом жители Свердловской области называют глиняный карьер в районе города Богданович, а обсерватория расположена на станции Коуровка в 20 километрах от Первоуральска.

Также многие туристы, которые приезжают в Екатеринбург, посещают Музей диктора Левитана на пересечении улиц 8 Марта и Радищева. Этот музей оформлен в мультимедийном формате и состоит из двух небольших комнат. При этом цены там такие же, как в больших музеях.

Эксперты связывают интерес к «космическим объектам» в Свердловской области в связи с выходом фильма «Вызов», часть которого сняли на МКС.