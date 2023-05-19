В Екатеринбурге благоустроят семь дворов

- В этом году муниципалитетом будут благоустроены семь придомовых территорий, - объяснил Владимир Гейко. Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге продолжается благоустройство придомовых территорий. Работа эта идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а также муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Екатеринбурге на 2018-2027 годы». О том, как благоустройство будет проходить в этом году, мы узнали у заместителя главы города Владимира Гейко.

- В этом году муниципалитетом будут благоустроены семь придомовых территорий, - объяснил Владимир Гейко. – Стоимость работ составит 135,6 миллиона рублей. Из них 107,3 миллиона будут выделены из областного и городского бюджетов. Остальное – профинансируют сами жители. К концу строительного сезона горожане уже будут гулять по новым красивым дворам.

Это территории по улицам Фрунзе, Амундсена, Малышева, Тагильской, 22 Партсъезда, Фестивальной, 40-летия Октября, Селькоровской. Также в программу вошли территории в переулке Коллективном.

В ходе работ во дворах устанавливают скамейки и урны, ремонтируют фонарные столбы, реконструируют дворовые проезды. По просьбам жителей устанавливают детские и спортивные площадки, высаживают растения.

- Чтобы двор был включен в программу, необходимо провести общее собрание собственников жилых помещений, на котором не менее двух третей участников должны проголосовать за благоустройство, утвердить эскизный проект и сметную стоимость работ, - объяснили в администрации Екатеринбурга. – Документ необходимо передать в общественную комиссию района.