Сотрудница полиции из Екатеринбурга спасла 2-летнего ребенка

Леденец застрял у ребенка в дыхательном горле
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге сотрудница полиции спасла двухлетнего ребенка. Он подавился конфетой и стал задыхаться. В это время на помощь пришла майор полиции Анастасия Баштовая. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
Инцидент произошел прямо в здание УМВД. Екатеринбурженка вместе с ребенком пришла подать заявление. Чтобы ребенок не скучал, мать дала сыну конфету.
- Внезапно мальчик стал плакать и вести себя беспокойно. Присмотревшись, мать поняла, что малыш подавился, и леденец застрял у него в горле. Как позже призналась сама посетительница, в тот момент она полностью растерялась от страха и неожиданности, - рассказали в полиции.
В какой-то момент мальчик посинел. Именно в это время по коридору проходила майор полиции, которая увидела страшную картину. Женщина сразу сориентировалась и помогла мальчику. Вскоре ребенок смог дышать.
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