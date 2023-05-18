Флаг, посвященный 300-летию Екатеринбурга, водрузили на вершину Эльбруса

Альпинисты на протяжении 10 часов штурмовали вершину. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Флаг, посвященный 300-летию Екатеринбурга, водрузили на самую высокую точку России – гору Эльбрус. Полотнище установили жители уральской столицы, которые увлекаются альпинизмом, их экспедиция состояла из семи человек.

- Екатеринбуржцы на протяжении 10 часов штурмовали вершину высотой более 5,6 тысячи метров. Акция была приурочена к юбилею уральской столицы, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Скалолазы рассказали, что им сопутствовала хорошая по меркам майского Эльбруса погода: около минус 30 градусов Цельсия.

- Уже на следующий день после восхождения на горе поднялся ветер скоростью до 50 километров в час и выпало более метра снега. По возвращении домой альпинисты передадут флаг Музею истории Екатеринбурга, - добавили в администрации.