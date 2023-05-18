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НовостиОбщество18 мая 2023 9:35

Свердловчане отправили печи для разогрева еды участникам СВО

Сбор организовал ОНФ
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Печи передадут бойцам на передовой

Печи передадут бойцам на передовой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга и Свердловской области отправили бойцам в зону проведения специальной военной операции груз с индивидуальными печами для разогрева пищи на передовой. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Первую партию таких печей, которые называют щепочницами, отвез руководитель отделения ОНФ Вадим Савин.

По его словам, такие печи с инфракрасным зеркалом, которые способны долго сохранять тепло, помогают быстро вскипятить воду или разогреть пищу. Сейчас уральские общественники занимаются сбором второй партии таких печей.

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