Югре полиция поймала охотника, который хранит наркотики и порох

Следствие выясняет, откуда у мужчины оружие и наркотики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Октябрьского района Югры нашли при обыске у жителя поселка Унъюган 2,5 килограмма наркотических веществ, а также боеприпасы (127 патронов, три банки пороха) и обрез охотничьего ружья. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

В итоге 51-летнего охотника задержали по подозрению в совершении нескольких преступлений. На него возбудили уголовные дела за хранение оружие и взрывчатых веществ, изготовление и хранение боеприпасов и наркотических веществ. Его арестовали. Сам мужчина сообщил, что у него никогда не было разрешений на оружие и боеприпасы, также он сказал, что обрез и патроны нашел в лесу много лет назад.

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