В центре Екатеринбурга сотрудники ГИБДД ловят нарушителей на электросамокатах

С 1 марта 2023 года пользователи электросамокатов, моноколес и гироскутеров передвигаются по новым правилам дорожного движения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга 17 мая сотрудники ГИБДД ловили нарушителей на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

- В ходе ежедневной работы сотрудники Госавтоинспекции контролируют соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения, в том числе лицами, управляющими СИМ, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Также там отметили, что за несколько часов работы на одном из перекрестков к административной ответственности было привлечено более 10 человек, управляющих СИМ.

Напомним, с 1 марта 2023 года пользователи электросамокатов, моноколес и гироскутеров передвигаются по новым правилам дорожного движения. ПДД обновили, чтобы сделать движение по тротуарам больших городов, в частности Екатеринбурга, более безопасным. Об этом на радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказали представители ГИБДД Екатеринбурга.

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