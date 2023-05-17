На Урале пропавшего 46-летнего мужчину нашли мертвым

Фото: группа во «ВКонтакте» «МО МВД России «Красноуфимский»

На Урале пропавшего в Красноуфимске 46-летнего Евгения Бурова нашли мертвым. О его местонахождении ничего не было известно с 14 мая. Его поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры.

- Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким, - написали в группе во «ВКонтакте» поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ранее в МО МВД России «Красноуфимский» сообщали, что Евгений Буров уехал из дома около пяти утра на своем автомобиле Subaru Forester зеленого цвета. У мужчины была особая примета - он носил длинную бороду с косичкой.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в СК по Свердловской области.

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