На Урале снизились цены на новостройки

В среднем один квадратный метр в Свердловской области обойдется в 117 тысяч рублей
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Свердловской области упали цены на новостройки. Всего за один месяц цены стали ниже на 0,5 процента. Об этом сообщили в пресс-службе уральского банка «Сбербанк».
По сравнению с мартом в апреле стоимость за один квадратный метр достигла 117 тысяч рублей. Данные были получены при помощи аналитики по выдаче ипотеки.
- Как отмечается в исследовании, устойчивый спрос на ипотеку в целом и первичное жилье в частности стабилизировал цены. По мнению экспертов Домклик, пока процесс поиска нового равновесного уровня продолжается, - сообщили в пресс-службе банка.
Удивительно, но по всей России цена квадратного метра наоборот увеличилась на 2,3 процента. Так, в Москве стоимость возросла на 0,7 процента, там квадратный метр нового жилья обойдется в 272 тысячи рублей. Рост цен был замечен еще в Нижегородской, Тюменской и Ростовской областях.
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