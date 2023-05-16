На Урале снизились цены на новостройки

В среднем один квадратный метр в Свердловской области обойдется в 117 тысяч рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Свердловской области упали цены на новостройки. Всего за один месяц цены стали ниже на 0,5 процента. Об этом сообщили в пресс-службе уральского банка «Сбербанк».

По сравнению с мартом в апреле стоимость за один квадратный метр достигла 117 тысяч рублей. Данные были получены при помощи аналитики по выдаче ипотеки.

- Как отмечается в исследовании, устойчивый спрос на ипотеку в целом и первичное жилье в частности стабилизировал цены. По мнению экспертов Домклик, пока процесс поиска нового равновесного уровня продолжается, - сообщили в пресс-службе банка.

Удивительно, но по всей России цена квадратного метра наоборот увеличилась на 2,3 процента. Так, в Москве стоимость возросла на 0,7 процента, там квадратный метр нового жилья обойдется в 272 тысячи рублей. Рост цен был замечен еще в Нижегородской, Тюменской и Ростовской областях.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru