В Екатеринбурге появятся общественные туалеты за 30 миллионов

Всего в городе появится восемь новых туалетов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге появятся новые общественные туалеты. Всего в городе их появится восемь. Предприятие «Городское благоустройство» объявило конкурс. Информация об этом появилась 15 мая на портале госзакупок.

- Поставка общественных туалетов, нестационарный модуль с доступом для маломобильных групп населения, разработка дизайн-проекта, конструкторской документации, производство, установка, - говорится в сообщении.

Туалеты планируют разместить у Театра Драмы, в Историческом сквере, рядом с ККТ «Космос» и гимназией № 9. Они будут предназначены для маломобильных горожан. Состоять конструкции будет из трех частей: двух туалетных кабинок и одного технического помещения. Использовать туалеты екатеринбуржцы смогут весь год.

Цена закупки на данный момент составляет 30,8 миллионов рублей. Установка объектов проходит в рамках национального проекта «Туризм и индустрия Гостеприимства». Итоги конкурса подведут 26 мая.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru