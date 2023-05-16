В Екатеринбурге появятся общественные туалеты за 30 миллионов

Всего в городе появится восемь новых туалетов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Екатеринбурге появятся новые общественные туалеты. Всего в городе их появится восемь. Предприятие «Городское благоустройство» объявило конкурс. Информация об этом появилась 15 мая на портале госзакупок.
- Поставка общественных туалетов, нестационарный модуль с доступом для маломобильных групп населения, разработка дизайн-проекта, конструкторской документации, производство, установка, - говорится в сообщении.
Туалеты планируют разместить у Театра Драмы, в Историческом сквере, рядом с ККТ «Космос» и гимназией № 9. Они будут предназначены для маломобильных горожан. Состоять конструкции будет из трех частей: двух туалетных кабинок и одного технического помещения. Использовать туалеты екатеринбуржцы смогут весь год.
Цена закупки на данный момент составляет 30,8 миллионов рублей. Установка объектов проходит в рамках национального проекта «Туризм и индустрия Гостеприимства». Итоги конкурса подведут 26 мая.
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