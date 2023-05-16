В зоопарк Екатеринбурга прибыл редкий вид кенгуру

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области

В зоопарке Екатеринбурга появился новый питомец, в уральскую столицу из Калининграда прибыл редкий вид кенгуру Беннета. Специалисты регионального Россельхознадзора не выявили нарушений при перевозке животного.

- Перед отправкой животного проведены необходимые лабораторные исследования, обработка против паразитов, пройден тридцатидневный карантин, оформлены необходимые документы, - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что сумчатый из Австралии назван в честь известного натуралиста Джорджа Беннетта.

В Екатеринбурге новосел составит компанию другим сумчатым питомцам зоопарка. Здесь уже живет, например, пара кенгуру Хагена - Пол и Мэгги.