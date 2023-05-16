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НовостиНедвижимость16 мая 2023 13:59

В Нижнем Тагиле ремонтируют улицу Фрунзе

Работы в самом разгаре
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Работы завершат к середине октября 2023 года

Работы завершат к середине октября 2023 года

Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижнем Тагиле на улице Фрунзе ремонтируют 1,5-километровый участок, общая площадь которого превышает 28,5 тысячи квадратных метров. Об этом пишет портал ТагилЛайф.

На этом участке улицы Фрунзе в Нижнем Тагиле заменят полотно на проезжей части и тротуарах, съезды и примыкания. Здесь заменят остановки общественного транспорта, которые оборудуют информационными табло. Отдельно будут оборудованы трамвайные пути.

После обновления проезжей части рабочие восстановят газоны. Сейчас здесь демонтировали бортовой камень, который заменяют гранитный камень. Окончание работ запланировано на середину октября 2023 года.