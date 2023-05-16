Депутат Госдумы рассказал о судьбе военнослужащих, пропавших без вести в зоне СВО

Депутат ищет информацию о пропавших военнослужащих вместе с военной прокуратурой и полицией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о судьбе военнослужащих, пропавших без вести в зоне СВО.

- Установление судьбы военнослужащего - одна из самых, к сожалению, распространенных и острых тем, с которой в этом году ко мне обращаются родные участников СВО, - рассказал депутата в своем telegram-канале. - Может человек в плену, может в госпитале в беспамятстве или погиб.

Максим Иванов написал, что работает по этому вопросу с военной прокуратурой и полицией. Так, удалось выяснить, что один из пропавших находится в плену и находится в списке на обмен. Еще несколько человек находятся в статусе пропавших без вести и несколько не имеют статуса. По установлению информации и местонахождению последних командование части и военная полиция организовала спецмероприятия.

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