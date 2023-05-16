Жители Академического пожаловались на стрельбу

Отверстия в окне заметили утром 16 мая
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители микрорайона Академический в Екатеринбурге утром 16 мая обнаружили, что окна на балконе оказались повреждены. На стекле появились отверстия, внешне сильно напоминающие следы от пуль. ЧП произошло в одной из новостроек по улице Сахарова.
В полиции сообщили, что утверждать, что это были выстрелы будет преждевременно.
- Сообщение о повреждении окна в доме на улице Сахарова поступило в отдел полиции №4 Ленинского района. В момент происшествия жильцы дома отсутствовали, никто не пострадал. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу.
Фото поврежденного стекла. Фото: Telegram-канал "Инцидент Екатеринбург"
Сейчас устанавливается каким образом повредили стекло. Жильцы дома рассказали Telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург», что стекло повредили на балконе квартиры на шестом этаже.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru