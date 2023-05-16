Жители Академического пожаловались на стрельбу

Отверстия в окне заметили утром 16 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители микрорайона Академический в Екатеринбурге утром 16 мая обнаружили, что окна на балконе оказались повреждены. На стекле появились отверстия, внешне сильно напоминающие следы от пуль. ЧП произошло в одной из новостроек по улице Сахарова.

В полиции сообщили, что утверждать, что это были выстрелы будет преждевременно.

- Сообщение о повреждении окна в доме на улице Сахарова поступило в отдел полиции №4 Ленинского района. В момент происшествия жильцы дома отсутствовали, никто не пострадал. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу.

Фото поврежденного стекла. Фото: Telegram-канал "Инцидент Екатеринбург"

Сейчас устанавливается каким образом повредили стекло. Жильцы дома рассказали Telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург», что стекло повредили на балконе квартиры на шестом этаже.

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