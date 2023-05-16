Федеральная сеть парфюмерии и косметики откроет магазины в Екатеринбурге

В столице Урала планируется открытие двух магазинов федеральной сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная сеть парфюмерии и косметики «Подружка» откроет магазины в Екатеринбурге. Объявление об открытии одной из торговых точек заметили в центре города. Известно, что в столице Урала планируется открытие двух магазинов.

Напомним, в центре Екатеринбурга открылся магазин посуды от шеф-повара Константина Ивлева, известного по проектам «На ножах» и «Адская кухня».

Ранее стало известно, что в столице Урала в честь 300-летия города состоится масштабный кулинарный фестиваль с шеф-поваром Константином Ивлевым.

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