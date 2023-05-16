Дефицит бюджета Екатеринбурга увеличится почти на миллиард рублей

Дефицит бюджета Екатеринбурга выходит на рекордные показатели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дефицит бюджета Екатеринбурга вырастет на 952 миллиона рублей и достигнет уровня в 2 миллиарда 938 миллионов рублей. Эти цифры отражены в проекте Гордумы. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Проект внесли на рассмотрение народных избранников мэрией. Ранее в бюджете на 2023 год предполагались следующие цифры: доходы на уровне 64,244 миллиарда рублей, расходы – 66,230 миллиарда рублей, и, соответственно, дефицит – 1,986 миллиарда рублей.

После принятия поправок доходы городской казны вырастут за счет трансферов вышестоящих бюджетов на 1,829 миллиарда рублей до 66,073 миллиарда рублей, а расходы увеличатся на 2,781 миллиарда рублей до 69,012 миллиарда рублей.