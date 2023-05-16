Трамвай будет курсировать ночью, чтобы довозить домой заводчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появился трамвайный маршрут, курсирующий ночью. Это трамвай №8, который ездит от Уралмаша через центр на ЖБИ. Об этом сообщает E1.RU. По данным издания, время его работы продлили по просьбе одного из оборонных предприятий - заводчане работают допоздна и не успевают на транспорт.

В администрации Екатеринбурга появление ночного маршрута не комментируют.

Отметим, что большинство автобусов, трамваев и троллейбусов в Екатеринбурге заканчивают движение в 23:00. Метро работает до 00:00.

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