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НовостиОбщество16 мая 2023 5:58

В Екатеринбурге появился трамвайный маршрут, курсирующий ночью

Время его работы продлили по просьбе предприятия
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Трамвай будет курсировать ночью, чтобы довозить домой заводчан

Трамвай будет курсировать ночью, чтобы довозить домой заводчан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появился трамвайный маршрут, курсирующий ночью. Это трамвай №8, который ездит от Уралмаша через центр на ЖБИ. Об этом сообщает E1.RU. По данным издания, время его работы продлили по просьбе одного из оборонных предприятий - заводчане работают допоздна и не успевают на транспорт.

В администрации Екатеринбурга появление ночного маршрута не комментируют.

Отметим, что большинство автобусов, трамваев и троллейбусов в Екатеринбурге заканчивают движение в 23:00. Метро работает до 00:00.

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