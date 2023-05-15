Жителей Екатеринбурга ждет жаркое лето Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральные синоптики спрогнозировали экстремальную жару с температурой до +40 градусов летом 2023 года в нескольких регионах России, в число которых попала Свердловская область.

По данным издания NEWS.ru, нынешнее лето может стать самым жарким в России за всю историю метеорологических наблюдений. В Свердловской области жаркое лето было в 2016-м и 2021-м годах.

Жару специалисты связывают с глобальными климатическими изменениями, из-за чего каждое последующее лето – более жаркое, чем предыдущее. Однако есть причины, которые могут помешать этому процессу.

Так, например, в Центральной России в прошлые годы летом было не очень жарко из-за холодного потока воздуха в Тихом океане.