В Екатеринбурге заправка электрокаров стала платной

Оплачивать зарядку нужно через мобильное приложение «Россети Электротранспорт»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге с 15 мая заправка электрокаров стала платной. Ранее электрозаправочные станции работали в тестовом режиме, поэтому оплаты за их использование не было, сообщили «КП-Екатеринбург» пресс-службе «Россети Урал». Стоимость зарядки составит от 17,5 до 26,2 рублей за 1 кВт*ч в зависимости от начала времени зарядки и модели зарядной станции.
- На установку сети из 27 ЭЗС энергокомпания направила порядка 100 млн рублей, обеспечивая постоянное сервисное и ИТ-обслуживание данной инфраструктуры, - рассказали в пресс-службе «Россети Урал». - Введение платного тарифа позволит расширять сеть ЭЗС и совершенствовать сервис обслуживания владельцев электромобилей.
Первыми станут платными заправки на Бориса Ельцина,1 и Малышева,5 в Екатеринбурге и на 161 км и 283 км трассы «Екатеринбург - Пермь».
Отметим, что оплачивать зарядку нужно через мобильное приложение «Россети Электротранспорт».
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