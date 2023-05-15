Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2023 8:54

В Екатеринбурге заправка электрокаров стала платной

Стоимость зарядки составит от 17,5 до 26,2 рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Оплачивать зарядку нужно через мобильное приложение «Россети Электротранспорт»

Оплачивать зарядку нужно через мобильное приложение «Россети Электротранспорт»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 15 мая заправка электрокаров стала платной. Ранее электрозаправочные станции работали в тестовом режиме, поэтому оплаты за их использование не было, сообщили «КП-Екатеринбург» пресс-службе «Россети Урал». Стоимость зарядки составит от 17,5 до 26,2 рублей за 1 кВт*ч в зависимости от начала времени зарядки и модели зарядной станции.

- На установку сети из 27 ЭЗС энергокомпания направила порядка 100 млн рублей, обеспечивая постоянное сервисное и ИТ-обслуживание данной инфраструктуры, - рассказали в пресс-службе «Россети Урал». - Введение платного тарифа позволит расширять сеть ЭЗС и совершенствовать сервис обслуживания владельцев электромобилей.

Первыми станут платными заправки на Бориса Ельцина,1 и Малышева,5 в Екатеринбурге и на 161 км и 283 км трассы «Екатеринбург - Пермь».

Отметим, что оплачивать зарядку нужно через мобильное приложение «Россети Электротранспорт».

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru