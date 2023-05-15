Губернатор Свердловской области может потерять свой telegram-канал

Канал главы региона могут навсегда заблокировать
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Официальный telegram-канал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева могут удалить в течение 18 дней, такое сообщение появилось в группе от модераторов площадки.
Последний пост в группе был опубликован 22 сентября 2022 года. Также по приватным настройкам страницы, она может удалиться, если в нее не заходить в течение пяти месяцев.
Глава региона активно его вел канал в период своей избирательной кампании. В нем он публиковал отчеты о регулярных предвыборных поездках по Свердловской области.
Также Евгений Куйвашев в одном из постов пообещал превратить Екатеринбург в студенческую столицу, развивать промышленность в регионе, строить дороги и социальные объекты. После окончания предвыборной гонки канал затих. И теперь его могут удалить без возможности восстановления.
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