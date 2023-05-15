Мэр Екатеринбурга запретил благоустраивать дворы зарубежным компаниям

Иностранные компании не смогут благоустраивать дворы многоэтажек в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов внес изменения в постановление от 29.03.2022 № 831 о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат по благоустройству дворовых территорий. В новой редакции документа глава города расширил категорию о работе иностранных компаний, которые теперь не смогут претендовать на субсидии.

Постановление опубликовано на официальном портале Екатеринбурга. Документ будет действовать до 2027 года, ранее его срок действия был ограничен 2024-м годом.

- Организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25%, - говорится в новом подпункте постановления.

Организации, претендующие на субсидии, должны будут прикладывать справку о том, что они не являются иностранным юридическим лицом.

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