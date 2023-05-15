В Свердловской области стартовала экологическая неделя

В рамках экологической недели пройдут субботники и другие мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 15 мая стартовала экологическая неделя. В регионе пройдут различные мероприятия, нацеленные на привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды, развитие экопросвещения и эковолонтерства.

- Это уникальный проект нашего региона, который позволяет сформировать конкретные предложения или доработать уже имеющиеся, привлечь внимание широкой аудитории к актуальным вопросам экологической тематики, - рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Ряд вопросов, сформированных на Экологической недели в Свердловской области, ляжет в основу обсуждений Невского международного экологического конгресса, который состоится 25–26 мая в Санкт-Петербурге.

Рассказываем, какие мероприятия запланированы в Свердловской области:

18 мая - областной конгресс «Газомоторное топливо - экологичное топливо» (Нижний Тагил)

19 мая - акция «Чистый берег» (Шарташский лесной парк)

20 мая - областной фестиваль акции «Марш юных экологов» (Березовский)

23 мая – посадка лиственниц в честь увековечивания памяти Владислава Крапивина и празднования 85-летия со дня его рождения (Екартеринбург).

Кроме того, в рамках недели пройдут субботники и другие мероприятия.

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