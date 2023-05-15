Динамика инвестиций в сравнении 2022 года с годом ранее составила 17%
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловская область попала в топ-10 рейтинга инвестиционной активности регионов РФ Фонда развития гражданского общества. Наш регион занял восьмое место по итогам 2022 года.
Согласно опубликованным данным, объем инвестиций в Свердловской области составил 12 миллионов рублей. При этом динамика инвестиций в сравнении 2022 года с годом ранее составила 17%.
Отметим, что в Свердловская область делит строчку с Ленинградской областью, объем инвестиций которой в 2022 году составил 11 миллионов рублей.
Лидерами в рейтинге по инвестиционной активности среди регионов РФ стали Иркутская область, Республика Саха (Якутия) и Республика Татарстан.
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