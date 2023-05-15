Динамика инвестиций в сравнении 2022 года с годом ранее составила 17% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область попала в топ-10 рейтинга инвестиционной активности регионов РФ Фонда развития гражданского общества. Наш регион занял восьмое место по итогам 2022 года.

Согласно опубликованным данным, объем инвестиций в Свердловской области составил 12 миллионов рублей. При этом динамика инвестиций в сравнении 2022 года с годом ранее составила 17%.

Отметим, что в Свердловская область делит строчку с Ленинградской областью, объем инвестиций которой в 2022 году составил 11 миллионов рублей.

Лидерами в рейтинге по инвестиционной активности среди регионов РФ стали Иркутская область, Республика Саха (Якутия) и Республика Татарстан.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru