Мужчину проверяют на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на девочку напал бездомный, находящийся в федеральном розыске. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Мужчину задержали.
- Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого: это мужчина, 1968 года рождения, ранее судимый, в том числе, в 2009 году за кражу и в 2011 году - за развратные действия, - рассказал Валерий Горелых.
Сейчас его подозревают в «покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Он признал вину. Как добавили в СК по Свердловской области, фигурант находится под стражей.
- По уголовному делу допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы, - рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
Сейчас мужчину проверяют на возможную причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям. При чем, как на территории Екатеринбурга, так и в других регионах.
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