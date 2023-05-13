На Урале за 5 млн продают необычный купольный дом

Фото: «Авито»

На Урале за 5 миллионов продают необычный купольный дом со стеклянным куполом и солнечными батареями. Он находится в 120 километрах от Екатеринбурга. В объявлении о продаже дома, опубликованном на «Циане», указано, что в доме есть все удобства.

- В доме ванная комната, туалет, котельная, кухня, каминный зал, чайная, творческая мастерская, 3 жилые комнаты на втором этаже и смотровая башенка с которой открывается красивая панорама природы, - сообщается в объявлении.

Фото: «Авито»

Рядом с домом есть большой огород, столярная и керамическа мастерская, а также зона для ЭКО-кемпинга.

Отметим, что дом также выставлен на «Авито». Там указано, что он не продается, а сдается на полгода в аренду.

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